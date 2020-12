(Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2020 Manovra, Meloni: "Distante anni luce da quello di cui l'Italia ha bisogno" "Penso che questa manovra sia distante anni luce da quello di cui ha bisogno l'Italia. La maggioranza è troppo presa a litigare e a occuparsi di nomine per avere un'idea di sviluppo. Sono contenta di aver ottenuto dei piccoli risultati grazie al lavoro di Fdi e del centrodestra: l'esonero del minimo contributivo Inps per artigiani e commercianti, un primo passo verso ammortizzatori sociali anche per gli autonomi, risorse per l'autismo e un impegno complessivo sui poteri di Roma capitale". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a margine della seduta in corso alla Camera sulla manovra economica. 00_42 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev