Milano, 26 nov. (askanews) - Pianti e un dolore incontenibile a Buenos Aires fra le persone, migliaia, in fila per vedere la bara in cui riposa il corpo di Diego Maradona, il grande calciatore morto a 60 anni. Una dimostrazione di affetto incontenibile anche per la polizia che a un certo punto interviene per trattenere la folla che si accalca, dando vita a un momento di tensione fra agenti e tifosi.