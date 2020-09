(Agenzia Vista) Milano, 17 settembre 2020 Mattarella e Steinmeier incontrano paziente covid curato in Germania: "Mi hanno ridato la vita" Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il suo omologo della Repubblica Federale Tedesca, Frank-Walter Steinmeier, hanno incontrato una rappresentanza dei 44 malati di Covid-19 che sono stati ricoverati in ospedali tedeschi e alcuni rappresentanti del personale sanitario. Il primo paziente cha hanno incontrato è stato Felice Perani, 57enne di Casnigo, in provincia di Bergamo, ricoverato al Papa Giovanni XXIII di Bergamo e trasferito alla clinica dell'università di Lipsia: "Pensavo di essere stato rapito, quando mi sono svegliato erano con le mascherine e parlavano tutti tedesco, invece mi hanno curato e trattato come un fratello e un figlio. Grazie alla Germania che mi ha ridato la vita, per me è una seconda madre". Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev