Roma, 29 gen. (askanews) - Giorgia Meloni è arrivata al Quirinale per le consultazioni con Sergio Mattarella insieme alla delegazione del centrodestra.La leader di Fratelli d'Italia è scesa da un'auto bianca ed è entrata zoppicando e con le stampelle.Poco prima, uscendo dal vertice del centrodestra e rispondendo alle domande dei cronisti su cosa avrebbero detto al Capo dello Stato, Meloni aveva scherzato: "Diremo no a un governo zoppo...". "Elezioni per un governo forte".