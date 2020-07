(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2020 Meloni: “Dopo Conte elezioni, scendiamo in piazza per raccogliere le firme “ “Dopo Conte solo elezioni, scendiamo in piazza per raccogliere le firme “ queste le parole di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, sulla manifestazione del 4 luglio dove verranno raccolte firme per chiedere elezioni politiche a settembre Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev