(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2020 Mes, Rosato (Iv): "Assurdità non attivarlo tasso è negativo restituiremo meno di quanto prendiamo" "Assurdità non attivarlo tasso è negativo restituiremo meno di quanto prendiamo. No ai veti che vanno contro l'interessa nazionale". Lo ha dichiarato l'esponete di Italia viva Ettore Rosato. 00_23 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev