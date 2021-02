(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2021 Milleproroghe, via libera dalla Camera.. FdI si astiene per stima verso Draghi L'aula della Camera ha dato il via libera al Milleproroghe, con 322 voti favorevoli, 2 contrari e 31 astenuti. Tra questi ultimi ci sono i deputati di Fratelli d'Italia per stima nei confronti del premier Draghi, come annunciato in fase di dichiarazione di voto. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev