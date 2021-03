(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2021 Ministro Franco: "DL sostegno, contributi a partite Iva, aiuti per lavoro, e produzione vaccini" "Sono cinque le linee di intervento nel Decreto Sostegno: i contributi a fondo perduto per partite Iva, 5,7 milioni di soggetti, ma l'Agenzia delle Entrate stima che 3 milioni di loro riceveranno fondi per 3.700 euro a soggetto. Il secondo pilastro riguarda il sostegno al lavoro e contrasto alla povertà per 8 miliardi; il terzo su salute e sicurezza, qui stanziamo 5 miliardi e la posta principale è l'acquisto di vaccini e farmaci per i quali stanziamo 2,8 miliardi poi vi sono i fondi per la logistica e le spese del Commissario, vi è anche un fondo per la creazione dei vaccini in Italia. Vi è un intervento per coinvolgere i medici di base e le farmacie; il quarto ambito riguarda gli enti decentrati e il quinto i ministeri, forze di polizia e settori con crisi particolari." Così il Ministro dell'Economia Daniele Franco, in conferenza stampa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev