(Agenzia Vista) Roma, 20 giugno 2020 Misiani: "Mes e Recovery Fund grande opportunità per Italia, Parlamento sarà chiamato a esprimersi" "Mes e Recovery Fund grande opportunità per Italia, contiamo di concludere i negoziati entro luglio e poi il Parlamento sarà chiamato a esprimersi". Così il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, in una videodichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev