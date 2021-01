(Agenzia Vista) Roma, 1 gennaio Mister Ok prima di tuffarsi nel Tevere: “Dedicato a mio fratello e a chi è mancato nel 2020” “Speriamo di onorare questa tradizione anche quest’anno. Siamo qui per augurare un buon anno a Roma e chiediamo un po’ di serenità dopo la strage che c’è stata. Anche io ho perso un fratello quest’anno. Questo è dedicato a mio fratello e alle persone che non ci sono più” lo ha detto “Mister Ok” Maurizio Palmulli prima di tuffarsi nel Tevere da Ponte Cavour come ogni primo gennaio per augurare un buon anno a tutti. 00_57 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev