(Agenzia Vista) Roma, 04 gennaio 2021 Molinari (Lega): “Nessuna indicazione su scuola e riaperture, la maggioranza litiga sulle poltrone” "Tra poche ore dovrebbero riaprire le scuole e ancora il Governo non da certezze, Dopo l'Epifania non ci sono ancora regole per la riapertura delle attività, mentre la maggioranza litiga sulle poltrone. La crisi è aperta da tempo". Lo ha detto l'esponente della Lega Riccardo Molinari. 00_15 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev