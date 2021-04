(Agenzia Vista) Roma, 25 aprile 2021 Molte persone a Roma, in particolare tra Via del Corso, Piazza Venezia e Via Quattro Novembre, sono scese in strada per assistere alla celebrazione del 76esimo anniversario della Liberazione d’Italia e al passaggio delle Frecce Tricolori. Quasi tutte le persone presenti indossavano una mascherina ma le norme del distanziamento sociale non si possono dire rispettate. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev