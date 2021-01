Moratti al posto di Gallera: ecco la nuova giunta lombarda

Milano, 8 gen. (askanews) - Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, presenta in una breve conferenza stampa la nuova squadra di governo della Regione. Dopo giorni di trattative tra Lega e Forza Italia, il rimpasto ha sancito l'uscita di scena dell'ormai ex assessore al Welfare, Giulio Gallera, in quota Forza Italia, insieme ad altri due assessori leghisti - Silvia Piani e Martina Cambiaghi - e l'ingresso di nomi di peso, come l'ex sindaco di Milano, Letizia Moratti, e i due esponenti del Carroccio, Alessandra Locatelli, già ministro del primo governo Conte, e Guido Guidesi, allora sottosegretario.