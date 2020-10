(Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre Morra (M5s): “Proteste a Napoli non tollerabili. Abbassiamo i toni e collaboriamo tutti” “Quanto successo ieri sera a Napoli non è assolutamente tollerabile. Siano accertate le cause e individuati i responsabili. Dobbiamo ragionare abbassando i toni con la collaborazione e l’aiuto di tutti” queste le parole del senatore M5S Nicola Morra. Durata: 00_28 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev