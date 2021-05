Mosca diventa città sostenibile secondo standard internazionali

Milano, 31 mag. (askanews) -Per sobyanin (dalle 4.54)per McCarney (dalle 4.21 e da 11.02)per cophttps://www.youtube.com/watch?v=BfhjEL6ec6o(si può prendere video, siamo media partner)Si è concluso a Mosca il primo forum internazionale online Smart Cities Moscow: 86 relatori provenienti da Russia, Cina, Svizzera, Canada, Spagna, Stati Uniti, Svezia e altri Paesi hanno parlato al forum con oltre 193.000 spettatori online.Tra i partecipanti, oltre al sindaco di Mosca Sergey Sobyanin, anche quello di Pechino Chen Jining e di Almata (Kazakhstan) Bakytzhan Sagintayev. Secondo Eduard Lysenko, rappresentante del governo di Mosca, capo del dipartimento delle Tecnologie dell'informazione di Mosca, un approccio moderno alla digitalizzazione è impensabile senza lo scambio di esperienze e la conversazione tra le città.Uno degli eventi chiave del forum è stato il conferimento a Mosca di due certificati di conformità agli standard internazionali ISO per le città sostenibili e smart city. "Fino ad ora, non c'è mai stato un precedente nella storia di assegnazione contemporanea", ha detto Patricia McCarney, presidente dell'International City Data Council (WCCD).E ora la capitale russa punta al titolo di "Resilient City".Servizio di Cristina GiulianoMontaggio di Linda VerzaniImmagini Smart Cities Moscow