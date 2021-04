(Agenzia Vista) Milano, 25 Aprile 2021 Non solo i parchi. Complice la bella giornata e le alte temperature, anche le zone della movida milanesi sono tornate a riempirsi di giovani, nonostante le restrizioni anti-Covid della zona arancione ancora in vigore in Lombardia. Molti i ragazzi che hanno scelto la zona dell’Arco della Pace per un aperitivo d’asporto da consumare nei dintorni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev