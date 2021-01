(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio Nasce al Senato il gruppo Maie-Cd, De Falco: “Saremo gli Europeisti” “Maie-Cd sarà il simbolo ed europeisti sarà il nome. Perché non avremmo il Recovery fund né la speranza se non ci fosse l’Europa. Se dialogheremo con Italia Viva? Non escludiamo nulla” sono le parole del senatore Gregorio De Falco che fa parte del neonato gruppo Europeisti-Maie-Centro democratico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev