(Agenzia Vista) Russia, 21 agosto 2020 Navalny, i medici annunciano assenza di veleno nel sangue Ricoverato in ospedale Aleksej Navalny, uno dei leader dell'opposizione russo. L'attivista ha avuto un malore in aereo. I suoi sostenitori parlano di avvelenamento, con i familiari che hanno fatto richiesta per un trasferimento all'estero. / fonte twitter teamnavalny_om Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev