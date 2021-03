Navalny trasferito in una colonia penale a 100 km da Mosca

Milano, 13 mar. (askanews) - Il leader dell'opposizione extraparlamentare russa Alexei Navalny è stato trasferito nella colonia penale numero 2 di Pokrov, regione di Vladimir. Una fonte delle forze dell'ordine russe lo ha confermato all'agenzia Tass.Navalny, incarcerato e processato al rientro dalla Germania dove è stato curato per l'avvelenamento subito lo scorso agosto in Siberia, deve scontare circa due anni e mezzo di carcere (dei 3,5 anni iniziali, considerati i domiciliari e la custodia cautelare) per aver violato i termini di una sentenza sospesa nel 2014.