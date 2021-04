Negazionisti della pandemia in piazza Duomo, contestate misure e vaccinazioni anti-Covid

(Agenzia Vista) Milano, 17 Aprile 2021 Circa trecento persone hanno partecipato al presidio intitolato “Le bocche della verità. Etica, scienza e coscienza in piazza. Quello che le tv non ci permettono di dire”, organizzato dall’associazione culturale milanese “La Genesi” in piazza Duomo a Milano. Forti le contestazioni da parte delle personalità chiamate a parlare, tra le quali il medico Mariano Amici, ai sistemi di monitoraggio, alle misure adottate per contenere la pandemia di Covid-19 e alle vaccinazioni. Molte le persone accalcate senza indossare la mascherina, identificate e multate dalle forze dell’ordine presenti in piazza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev