(Agenzia Vista) Roma, 19 Gennaio 2021 Nencini (Psi): “Conte riparta allargando coalizione a forze europeiste. Mai più rischio sovranista” “Riparta il presidente del consiglio allargando la coalizione esistente alle forze europeiste. Apprezzo che sia stata condivisa una verità. Governo con maggioranza costruita con pesca miracolosa è inutile e dannoso. Lei fissa strategia di due tempi, voto fiducia e allargamento della maggioranza. Lei fissa strategia di due tempi, voto fiducia e allargamento della maggioranza. Considerare sconfitta di Trump come sconfitta del sovranismo è lettura sbagliata. Anche da noi si è corso questo rischio e non può essere corso mai più. Se serve lavorare fuori dal rancore per raggiungere uno spazio di unità è la strada che deve essere seguita”. Così il senatore Riccardo Nencini nel suo intervento in Senato. / Senato webtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev