"Non vediamo l'ora d riabbracciare la normalità." Cosa pensano i romani delle riaperture

(Agenzia Vista) Roma, 17 aprile 2021 “Speriamo che si apra, così vediamo un po’ di futuro per tutti. Speriamo di vedere gente al tavolo per essere tutti più sereni.” Queste le parole di un pizzaiolo nel centro di Roma. “In questa situazione non si può andare avanti, spero che riaprano. Dovrebbe essere arrivata l’ora di riabbracciare la normalità. Speriamo in una riapertura definitiva. Di passi da fare ce ne sono comunque, non prima de 2022 torneremo alla normalità.” Questa l’opinione dei romani sul tema delle riaperture. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev