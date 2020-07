(Agenzia Vista) Palermo, 15 luglio 2020 Nubifragio Palermo, auto sommersa nel sottopassaggio individuata dai Vigili del Fuoco Disagi in vari quartieri e in provincia per il violento nubifragio a Palermo. In viale Regione Siciliana un'auto è stata sommersa dall'acqua, ecco l'intervento dei Vigili del Fuoco. Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev