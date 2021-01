(Agenzia Vista) Milano, 9 Gennaio 2021 Nuova giunta Lombardia, Moratti: “Rivediamo organizzazione sanità, più attenzione al territorio” “Tra i primi passi che farò ci sarà l’apertura di un confronto con tutte le Ats e gli attori del sistema sanitario. Parlerò anche con i sindacati dei medici e degli infermieri. Tra le priorità c’è la revisione dell’organizzazione del sistema sanitario per avere una maggiore attenzione al territorio. Sarà un confronto costruttivo con i sindaci per capire le loro esigenze”. Così l’assessora al Welfare e vicepresidente della Lombardia Letizia Moratti si è presentata in conferenza stampa. Durata 02_25 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev