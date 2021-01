(Agenzia Vista) Bruxelles, 18 gennaio 2021 Nuovo Bauhaus europeo, von der Leyen: “Voglio invitare tutti voi a partecipare al progetto” “L'Europa guarda al futuro con speranza e determinazione. E il nuovo Bauhaus europeo si inserisce perfettamente in questa prospettiva. Si tratta di come vogliamo vivere insieme dopo la pandemia, rispettando il pianeta e proteggendo il nostro ambiente”. È quanto ha detto la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in una dichiarazione in occasione dell'avvio della fase di progettazione del nuovo Bauhaus europeo. Von der Leyen ha poi continuato: “Oggi voglio invitare tutti voi a partecipare al progetto del nuovo Bauhaus europeo. Vogliamo farne un processo inclusivo e collettivo. Vogliamo ascoltare voi, le vostre idee, le vostre sfide, le vostre preoccupazioni e le vostre soluzioni. Insieme, vogliamo dare forma al concetto del nuovo Bauhaus europeo” / EbS / European Union 2021 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev