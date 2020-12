(Agenzia Vista) Roma, 3 dicembre Nuovo Dpcm, Salvini: “Diritto al Natale è sacro. Conte non separi gli italiani” “Negare il Natale alle famiglie, ai genitori separati, ai disabili, agli anziani soli è una follia. Nessuno pensa a festoni ma chiediamo al Governo di mettersi una mano sul cuore e di non separare gli italiani perché il diritto al Natale è sacro e non si tocca” sono le parole del leader della Lega Matteo Salvini durante il flash mob organizzato dal centrodestra di fronte a Palazzo Chigi contro i decreti che riformano la materia dell’immigrazione. Durata: 00_47 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev