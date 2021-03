(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo Orlando: “Andiamo verso la proroga del blocco dei licenziamenti” “È noto credo a tutti che andiamo nella direzione di una proroga del blocco dei licenziamenti che per chi dispone di strumenti ordinari sarà legata a un termine definito mentre per chi non è coperto da questi strumenti sarà legato alla riforma degli ammortizzatori sociali” lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando durante l’audizione in Commissione Lavoro al Senato. / Senato Webtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev