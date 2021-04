Orlando: “Il 27 aprile convocato tavolo su temi legati agli autonomi”

(Agenzia Vista) Roma, 22 Aprile 2021 Sui temi autonomi, professionisti ed equo compenso “è stato convocato un tavolo la prossima settimana, il 27 aprile, anche per accordare gli strumenti emergenziali che sono stati messi in campo durante la pandemia con il lavoro di riforma degli ammortizzatori sociali che stiamo facendo”. Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando in chiusura dell’audizione alle commissioni riunite Lavoro e Affari Sociali della Camera dei Deputati sulle linee programmatiche del suo ministero. / Web Tv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev