(Agenzia Vista) Torino, 08 marzo 2021 Otto marzo, gli auguri con cambio look della sindaca Appendino Chiara Appendino, sindaca di Torino, sceglie di fare gli auguri per l'otto marzo con un video postato sui social che la vede impegnata in vari cambi di look, dalle cerimonie istituzionali, al tempo libero. Il video è accompagnato anche da un messaggio: "Essere ciò che si vuole è un diritto di tutte. E una delle condizioni affinché questo diritto possa esprimersi, la più semplice, è non essere giudicate dalle apparenze". / Instagram Chiara Appendino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev