(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2020 Pantheon, ecco la nuova (meravigliosa) illuminazione Il post della sindaca di Roma Virginia Raggi: "Il Pantheon ha una nuova meravigliosa illuminazione. Ieri sera abbiamo inaugurato il nuovo impianto con il quale abbiamo voluto esaltare, anche di notte, l’imponenza e il fascino di uno dei monumenti simbolo di Roma, visitato ogni anno da milioni di persone provenienti da tutto il mondo. Ripartiamo dalla bellezza. La luce sui nostri monumenti diventa un vero e proprio simbolo di rinascita dopo il lockdown. Uno degli obiettivi dei progetti di luce artistica, infatti, è proprio quello di dare impulso e rilanciare il settore turistico in questa delicata fase, ripartendo dal nostro immenso patrimonio monumentale e artistico. Sono 150 le luci a led di ultima generazione che sono state installate e che migliorano l’effetto cromatico di illuminazione, ma soprattutto minimizzano i consumi energetici. Quello che abbiamo presentato è frutto di un grande lavoro di squadra che stiamo portando avanti con Acea Gruppo. Continuiamo a illuminare le nostre piazze, le nostre chiese e i nostri monumenti per valorizzarli. Allo stesso tempo proseguiamo con l’illuminazione di zone e quartieri in periferia per renderle sempre più sicure e vivibili per i cittadini. Durante questa serata speciale abbiamo voluto anche ricordare il Maestro Ennio Morricone, con un emozionante omaggio da parte dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecília e della Banda della Polizia Locale di Roma Capitale". / Facebook Virginia Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev