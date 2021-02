(Agenzia Vista) Roma, 21 febbraio 2021 Papa Francesco: “Pensiero per 90 anni da apparizione a Kowalska, messaggera di Divina Misericordia” “Oggi il mio pensiero va al Santuario in Polonia dove 90 anni fa il Signore Gesù si manifestò a Santa Fauastina Kowalska affindandole uno speciale messaggio della Divina Misericordia. Mediante San Giovanni Paolo II quel messaggio è giunto al mondo intero. Gesù confido in te". Queste le parole di Papa Francesco durante l’Angelus in Piazza San Pietro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev