Parigi, Macron inaugura il centro vaccinale al Paris Expo

Roma, 6 mag. (askanews) - Il presidente Emmanuel Macron ha inaugurato il primo centro vaccinale parigino, installato a Paris Expo Porte de Versailles,il centro espositivo più grande della Francia. Qui, nelpadiglione 5 potranno essere vaccinate tra le 2.500 e le 3.000persone al giorno. Macron ha poi annunciato che i vaccini rimastiinutilizzati a fine pomeriggio potranno essere somministrati achiunque "senza limiti d'età"."A partire da mercoledì 12 maggio, ogni giorno a fine pomeriggio,permetteremo alle persone di andare a cercare degli appuntamentidisponibili per essere sicuri che tutti gli appuntamenti venganopresi in Francia e questa volta senza limiti d'età, affinchépossiate avere accesso a questi appuntamenti".Il centro vaccinale - dove per ora si somministra esclusivamenteil vaccino Pfizer - è aperto 7 giorni su 7, dalle 9 alle 18. Ilgoverno francese si è dato come obiettivo di raggiungere i 20milioni di vaccinazioni prima dose entro il 15 maggio, e i 30milioni un mese dopo. Al 4 maggio erano 16,4 i milioni difrancesi che hanno ricevuto la prima dose, 7,3 anche la seconda.La campagna vaccinale per gli over 50 sarà inaugurata il 15maggio, per tutti gli adulti dal 15 giugno.