(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo 2021 Parma-Roma, Fonseca annuncia turn-over: "Poche soluzioni ma cambierò 4-5 giocatori" "Per Cristante vediamo domani. Stiamo giocando tante partite, alcuni giocatori sono più stanchi degli altri, per questo dobbiamo cambiare e abbiamo bisogno di giocatore più freschi. Non dico che cambierò tutta la squadra. Poi ci sono situazioni che non possono cambiare, perché non abbiamo molte situazioni. Domani cambierò 4-5 giocatori". Lo ha detto il tecnico della Roma, Paulo Fonseca alla vigilia della sfida con il Parma in campionato. As Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev