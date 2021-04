Pasquetta a Roma, il parco di Vila Borghese semivuoto tra i controlli da zona rossa

(Agenzia Vista) Roma, 5 aprile Lunedì dell’Angelo in zona rossa per tutta Italia. Ecco le immagini del parco di Villa Borghese nel centro di Roma dove alcuni cittadini hanno voluto fare un giro in bicicletta o una passeggiata. Poche persone in giro e controlli delle Forze dell’ordine serrati per impedire gli assembramenti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev