(Agenzia Vista), Roma 10 gennaio 2021 Piazza San Pietro vuota durante l’Angelus celebrato in Biblioteca Vaticana Le immagini di Piazza San Pietro vuota durante l’Angelus, che è stato celebrato in Biblioteca Vaticana per le misure di contrasto al Covid-19. Durata: 01_12 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev