(Agenzia Vista) Roma, 16 febbraio 2021 Pinotti (PD): “Dal discorso di Draghi aspetto obbiettivi attuali e prospettiva per il futuro” “Io penso che bisogna capire qual è lo spirito e la natura di questo Governo. Non è un Governo di contrapposizioni politiche, ma un Governo che deve lavorare unito per il Paese. Questo è fondamentale che lo capiscano tutte le forze politiche. E mi aspetto domani da Draghi un discorso importante sugli obbiettivi che si dà come Governo, che saranno alcuni sul presente dal piano vaccinale, al sostegno economico delle categorie a rischio, che sono in difficoltà. Ma anche una prospettiva per il futuro, perché noi abbiamo l’occasione di spendere molti soldi, e dobbiamo spenderli per cambiare davvero il Paese”. Queste le parole di Roberta Pinotti (PD) in una dichiarazione in via degli Staderari davanti Palazzo Madama. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev