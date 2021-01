(Agenzia Vista) Roma, 21 gennaio 2021 Pinotti (PD): “Renzi ha aperto una crisi al buio, noi abbiamo evitato conseguenze drammatiche” “Per il Partito Democratico è decisivo correre. Dobbiamo dare risposte agli italiani, serve sostenere l’economia, rafforzare il Recovery Plan. Renzi ha aperto una crisi al buio, noi abbiamo evitato conseguenze drammatiche per il Paese. Ora occorre rafforzare la maggioranza per andare avanti”. Così Roberta Pinotti (PD) in una dichiarazione fuori dall’Hotel Nazionale in Piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev