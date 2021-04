Pnrr, Renzi: “Ne è valsa la pena? Sì. Questo piano ha un’anima, una visione”

(Agenzia Vista) Roma, 27 aprile 2021 “Ci si chiede se sia valsa la pena di far cadere il Governo Conte II con il Pnrr come casus belli. Basta leggere il Pnrr per capire che questo piano finalmente ha un’anima e una visione” lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi durante il suo intervento nell’aula del Senato sul Pnrr. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev