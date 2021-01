Politici a scuola contro errori su social, corso alla Ca' Foscari

Roma, 21 gen. (askanews) - La scuola di Alta formazione dell'Università Ca' Foscari lancia il corso in Scrittura e Comunicazione politica. Obiettivi: essere in grado di riconoscere una fake news, riuscire a comunicare al meglio sui social media evitando di incorrere in epic fail. Ma anche avere solidi riferimenti storici e letterari, da Shakespeare a Machiavelli, come base per comprendere il linguaggio della politica contemporanea.Il corso prenderà il via a marzo. È possibile iscriversi fino al 17 febbraio.