Milano, 8 set. (askanews) - E' da giorni alla deriva e in fiamme la petroliera New Diamond, al largo dello Sri Lanka. I soccorsi dal cielo oggi sono intervenuti lanciando delle sostanze chimiche per domare l'incendio. La marina dello Sri Lanka ha registrato la perdita di diesel dalla nave. Il timore è una nuova marea nera nell'Oceano Indiano dopo quella che ha colpito le isole Mauritius in agosto.