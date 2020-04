(Agenzia Vista) Genova, 27 aprile 2020 Ponte Morandi, a soli 44 metri dalla conclusione, prevista per domani. Le immagini Mancano solo gli ultimi 44 metri del nuovo ponte disegnato dall'architetto Renzo Piano. Iniziato il sollevamento, entro domani sarà pronto. “Riuscire a costruirlo in questi tempi è stato straordinario." Ha commentato il presidente delle regione Liguria nel corso di una conferenza stampa. Per l'occasione potrebbe arrivare il premier Giuseppe Conte o più probabilmente la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli. / Commissario Ricostruzione Genova Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev