(Agenzia Vista) Roma, 29 marzo “Se abbiamo parlato di iniziative economiche che ci riguardano con Draghi? Si è stata l’occasione per presentare al presidente cosa stiamo mettendo in campo per il futuro dell’agroalimentare italiano” sono le parole del presidente di Coldiretti Ettore Prandini a margine dell’incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Mario Draghi in occasione dell’iniziativa “A sostegno di chi ha più bisogno”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev