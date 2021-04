Presidio antifascista di “Partigiani in ogni quartiere”, centinaia di persone all’Arco della Pace

(Agenzia Vista) Milano, 25 Aprile 2021 Nella giornata della festa della Liberazione, centinaia di persone si sono radunate all’Arco della Pace, a Milano, per il presidio antifascista “Partigiani in ogni quartiere”. Durante l’appuntamento si sono alternati una serie di interventi politici e performativi. Tra le organizzazioni presenti alla manifestazione ResQ, Non Una di Meno, Priorità alla Scuola, Rete Studenti Milano, Brigate Solidali, Recup, Fridays for Future, Deliverance Milano, Audrey Anpi, Anpi Stadera, Arci Bellezza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev