Protesta dei lavoratori dei mercati a Milano, gli ambulanti bloccano via Vitruvio. Le immagini

(Agenzia Vista) Milano, 6 Aprile 2021 Mattinata calda nella zona della stazione Centrale dove gli ambulanti non alimentari dei mercati si sono radunati per una manifestazione di protesta contro il blocco delle loro attività per l’emergenza Covid-19. Quello che doveva essere un presidio in piazza Duca d’Aosta, circondata sin dalle prime ore della giornata dai furgoni dei lavoratori, si è trasformato in un corteo non autorizzato, a piedi e con i mezzi privati, che si è diretto lungo via Vitruvio, in direzione corso Buenos Aires. Qui gli ambulanti sono stati bloccati per circa un’ora da un cordone di agenti della polizia e dei carabinieri in tenuta antisommossa prima di ottenere il via libera per proseguire a piedi verso la Prefettura. Le immagini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev