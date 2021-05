Roma, 4 mag. (askanews) - Quattro attiviste di Femen hanno protestato a Madrid al grido "non è patriottismo, è fascismo" davanti al seggio dove votava la candidata di Vox, il partito spagnolo di estrema destra, Rocìo Monasterio. Le attiviste sono state portate via dalla polizia.Nella Comunità di Madrid si vota per rinnovare i 136deputati dell'Assemblea regionale per i prossimi due anni.La favorita è la presidente uscente, Isabel Diaz Ayuso, del Partito popolare (centrodestra).