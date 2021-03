Proteste anti golpe in Myanmar, barricate e scontri a Yangon

Milano, 2 mar. (askanews) - Non si fermano le proteste in Myanmar, nonostante la continua e pesante repressione da parte delle forze di sicurezza. Decine di persone hanno bloccato una delle strade principali di Yangon, la principale città ed ex-capitale. I manifestanti, muniti di elmetti gialli, hanno creato delle barricate con sacchi, pneumatici e filo spinato. Le forze di sicurezza sono state subito schierate sul posto armate di una ruspa per abbattere la barricata e sono scoppiati degli scontri con i dimostranti.