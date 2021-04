Proteste pro Navalny in Russia, 1.800 fermi in 24 ore

Milano, 22 apr. (askanews) - Quasi 1.800 fermi in 24 ore e 11 mila dal ritorno dell'oppositore Aleksey Navalny dalla Germania in Russia. In migliaia in serata sono scesi in piazza ieri 21 aprile 2021 per chiedere la liberazione del dissidente, in carcere e in sciopero della fame da più di tre settimane. Secondo OVD-Info, la maggior parte degli arresti - 805 persone - è avvenuta a San Pietroburgo, la seconda città più grande della Russia, dove sono stati segnalati diversi casi di violenza da parte della polizia.Il suo stato di salute preoccupa molto i suoi sostenitori. La mobilitazione è stata tuttavia inferiore rispetto ai giorni di azione successivi al suo arresto all'inizio dell'anno.Nonostante la mancanza di un permesso ufficiale, a Mosca tuttavia i manifestanti, riuniti in vari cortei, hanno potuto sfilare vicino al Cremlino e poi al quartier generale dei servizi di sicurezza (FSB) senza l'intervento delle forze antisommossa, in piazza della Lubjanka.Ma perchè si scende in piazza nella capitale russa per Navalny?Irina, 64 anni: "Navalny non ha avuto paura, si è ribellato per tutti noi, per la giustizia, per la coscienza, per l'onore, contro la corruzione, perché non ci fossero più appropriazioni indebite".Valeria, 21 anni, proveniente dal Caucaso settentrionale: "L'obiettivo principale è chiedere che i medici possano visitare Navalny. Ma quello è solo il fattore scatenante: personalmente sono venuta perché non voglio vivere nella Russia di oggi. Non voglio vivere in un paese dove ho paura della guerra. E ora ne ho davvero paura ".Olga, madre di tre figli, 54 anni: "Nel nostro Paese le cose peggiorano ogni giorno. I tribunali non funzionano. La verità non c'è da nessuna parte".Dmitry, matematico, 24 anni: "Prima sono vengono per Navalny, e poi (verranno) per tutti noi. Quello che sta accadendo è molto preoccupante. E può succedere a chiunque".Servizio di Cristina GiulianoMontaggio di Alessandro ViolanteImmagini e interviste Afp, immagini Internet