(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2020 Rampelli (FdI) alla manifestazione partite Iva, “Qui l'Italia che lavora vuole diritto di esistere” “Qui c’è l’Italia che lavora, che si è data appuntamento in una manifestazione spontanea per rivendicare il diritto a esistere. Le iniziative prese dal Governo italiano in questa crisi Covid sono state devastanti per questa categoria”. Queste le parole del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia, durante la manifestazione di Partite Iva, ristoratori e lavoratori di ospitalità a Piazza San Silvestro a Roma. Durata: 02_16 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it