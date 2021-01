(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2021 Recovery, Bonelli (Verdi): “300 miliardi attendono di essere spesi, sia fatto presto un Governo” “300 miliardi di euro attendono che il Parlamento dia loro una destinazione per migliorare l’Italia, in settori strategici come il trasporto pubblico, il lavoro, la scuola e la sanità. Facciamo presto per dare un Governo all’Italia perché stiamo per mancare un appuntamento irripetibile con la storia, e questo sarebbe imperdonabile” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev