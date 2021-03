Recovery, Letta: far sì che Next Generation Eu diventi permanente

Milano, 27 mar. (askanews) - Dalla pandemia "si esce attraverso una campagna di vaccinazioni come quella del governo, che sosteniamo con forza. Noi crediamo di essere assolutamente fondamentali per questo sostegno".Così il segretario del Pd, Enrico Letta, durante il Workshop Ambrosetti."Vaccinare, vaccinare, vaccinare. Dall'atra parte sostenere, aiutare e proteggere: noi oggi dobbiamo intervenire sulla situazione di oggi", ha aggiunto.Guardare all'ottimismo ma non generare aspettative che poi rischiano di risultare frustrate. E soprattutto guardare all'unità del Paese:"In settimana è stato fatto un intervento molto importante, adesso i prossimi dovranno essere quello su mutui e prestiti, bisogna assolutamente evitare che ci sia una discesa di un gradino", ha detto.E ancora dobbiamo fare sì che Next Generation Eu diventi permanente e perché questo accada dobbiamo convincere la parte meno convinta dei Paesi membri che i soldi verranno spesi bene."Perché il nostro Paese, con il debito che abbiamo, ha bisogno di questi interventi: gli indebitamenti che noi potremo sopportare in futuro saranno solo gli indebitamenti europei. È la partita della vita".